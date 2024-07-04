Borsa yeni güne yükselişle başladı

Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,64 ile son bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mayısta yüzde 75,45'le zirve yapan yıllık enflasyon ise yaklaşık 4 puan gerileyerek yüzde 71,60'a indi. Böylece yıllık enflasyon 8 ay sonra ilk kez düştü. Konut ve iş yeri kiralarına uygulanabilecek en yüksek zam oranını gösteren 12 aylık ortalama enflasyon da yüzde 65,07 olarak kayıtlara geçti.