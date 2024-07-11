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Ekonomi

Borsa yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,83 artışla 10.832,87 puandan başladı.

10:11 - 11/07/2024 Thursday
AA
Arşiv
Arşiv

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,83 yükselişle 10.832,87 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,57 puan ve yüzde 0,83 artarak 10.832,87 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren yüzde 0,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 azalışla 10.743,30 puandan tamamladı.


  • Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.


Öte yandan, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı JP Morgan yatırımcı toplantısından gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.


Bugün yurt içinde perakende satışlar ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




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