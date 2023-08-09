|
Ekonomi

Borsa yeni güne yükselişle başladı: En fazla kazandıran finansal kiralama faktoring

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 7.423,11 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

10:10 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Borsa İstanbul 7.423,11 puandan başladı.

Borsa İstanbul 7.423,11 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,91 puan artışla ve yüzde 0,15 değer kazanarak 7.423,11 puana çıktı.


En fazla kazandıran finansal kiralama faktoring

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile ulaştırma oldu.


Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 7.412,90 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7.504,38 puana taşıdı.


Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.


Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.


Çin'de tüketici fiyatlarındaki düşüş deflasyon endişelerini artırdı

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 4,4 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.


Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.


Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 ve 7.750 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.



#Borsa İstanbul
#Piyasalar
#borsa
#finansal kiralama faktoring
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?