Borsa yeni güne yükselişle başlangıç yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,40 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.258,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75'le tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,84'le madencilik oldu.