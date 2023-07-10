Borsa yeni haftaya rekorla başladı

Apple’ın Türkiye’deki ürünlerine son 2 ayda 4. kez zam geldi. Güncel ve zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi telefon almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Alınan yeni karar doğrultusunda iPhone telefon modelleri başta olmak üzere MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerde fiyat artışı yaşandı. Bu gelişme sonrası en düşük iPhone fiyatı 24 bin 914 TL olurken, en pahalı iPhone fiyatı ise 87 bin 457 TL'ye yükseldi.