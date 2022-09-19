Ekonomi Borsa yeni haftaya yatay başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da 19 Eylül yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 artışla 3.378,87 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa yeni haftaya yatay başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,53 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 3.378,87 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,34 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58'le sigorta, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle geçen hafta genelinde satıcılı bir seyir izledi ve haftalık bazda yüzde 4,09 değer kaybederek 3.377,33 puandan kapandı.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-16 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararını açıklayacak. İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin de faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftada, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında olacak.

Analistler, enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin artması ile geçen hafta boyunca küresel piyasalarda etkili olan negatif seyrin, önde gelen merkez bankalarının kararlarını açıklayacağı yeni haftanın başlangıcında da etkili olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf, Japonya ve İngiltere'de de piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.280 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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