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Ekonomi

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,65’lik yükselişle başladı.

10:21 . 27/03/2023 Pazartesi
IHA
Arşiv

Arşiv

BIST 100
endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 32,81 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 5.064,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11'le finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 2,73'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kaybederek 5.031,98 puandan kapandı.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.


#Borsa İstanbul
#BIST
#Hisse
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