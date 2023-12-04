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Ekonomi

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 8.056,72 puandan başladı.

10:02 - 4/12/2023 الإثنين
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,45 puan artışla ve yüzde 0,38 değer kazanarak 8.056,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile inşaat oldu.


Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8.026,27 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle risk iştahının arttığını belirterek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.


Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisinin güçlü şekilde hissedilmeye devam edildiğini aktaran analistler, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.


Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası, ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artmasını bekliyor.




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