Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimler Ramazan ayında da artarak devam ediyor. Hem Ticaret Bakanlığı tarafından fiyatlar ve satış ortamı denetimleri hem de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığa ve üretime uygunluk denetimleri yapılıyor.