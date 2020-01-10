Ekonomi Borsa yeni rekor yolunda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni rekor yolunda

Uzun bir sürenin ardından önce 100 bin, ardından 110 bin barajını geride bırakan Borsa BIST 100 Endeksi, yükselişinden bir şey kaybetmedi. Piyasalardaki olumlu atmosferin de etkisiyle 117 bin seviyesini aşan BIST 100 Endeksi, tüm zamanların rekoru olan 120 bin seviyesini aşacak gibi duruyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2019’un sonunda sağladığı dengelenmenin de etkisiyle pozitif seyreden piyasalarda bu ivme 2020 yılında da sürüyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi uzun süre sonra yaşadığı büyük artışla rekorlara imza atarken, gün içindeki kayıplarını da toplayarak kapanış pozitif yapıyor. Son olarak günü yine yükselişle kapatan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün kapanışı 117bin 990 puandan yaparak, yüzde 4,53 artış yaşadı. Gün ortasında yüzde 3,47 artarak, 116 bin 796 puana ulaşan BIST 100 endeksi, öğleden sonra ufak bir düşüş yaşasa da yatırımcısına kazandırmayı bildi. BIST 100 endeksi aralık ayı içerisinde de yüzde 5,22 oranında yükselişle yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olmuştu.

DOLARDA KAYIP SÜRÜYOR

Dün ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle 5,89’a kadar gerileyen dolar/TL paritesi, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 altında 5,9150’den tamamlamıştı. Dolar/TL, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların ve diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasıyla düşüşünü ikinci güne de taşıdı. Bugüne düşüşle başlayan ve 5,90’a kadar gerileyen dolar/TL, 5,87 seviyesine kadar düşerken gerçekleştirdi. Avrodaki yatay seyir ise sürdü, avro/TL paritesinde kapanış 6,53 seviyesinde oldu. Analistler, dolardaki sürecin de bu bölgedeki gelişmelere göre seyredeceğinin altını çiziyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırıldığını, düşüşün ivme kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın destek, 5,95'in ise direnç konumunda takip edileceği öngörülüyor.

ALTIN DÜŞSE DE YATIRIMCI BEKLEMEDE

  • Altın fiyatları, ABD ile İran’ın daha keskin bir askeri çatışmadan geri adım atıyor görünmelerinin ve bunun sonucu güvenli liman alımlarının azalması ve küresel hisse senetlerinin zemin kazanması ile birlikte Kasım ayından bu yana ilk kez iki gün üst üste düşüş göstermeye yöneldi. Sert düşüşe karşın, altın bu yıl halen artıda ve 2019 yılındaki yüzde 18’lik kazancını daha da artırmış durumda. Çarşamba günü yüzde 1.1 ile 7 Kasım’dan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren altın yüzde 0,47 düşerek ons başına 1,549 dolara kadar indi. Fiyatlar bir ara 1,611.42 dolar düzeyine çıkarak 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

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