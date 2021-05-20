Ekonomi Borsada açılış rakamları belli oldu BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada açılış rakamları belli oldu: BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 20 Mayıs güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 azalışla 1.450,52 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsada 20 Mayıs rakamları: BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,06 puan ve yüzde 0,62 değer kaybederek 1.450,52 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,33 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile ticaret oldu.

Yurt içinde dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı gününü yüzde 0,37 artışla 1.459,57 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun Fed'in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirten analistler, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

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