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Ekonomi

Borsada 3 günlük işlemler iptal edilsin

Türkiye asrın felaketiyle mücadele ederken borsa fırsatçıları tartışılıyor. İlk gün uygulanan açığa satış yasağı ve depo şartı salı günü ve dün uygulanmayınca Borsa İstanbul %16 değer kaybetti. Dünkü işlemler iptal edilirken uzmanlar depremden sonraki tüm işlemlerin iptal edilmesini istiyor.

04:00 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kamuoyu, Borsa İstanbul'da bu haftaki tüm işlemlerin iptal edilmesini istiyor.

Kamuoyu, Borsa İstanbul'da bu haftaki tüm işlemlerin iptal edilmesini istiyor.

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalırken Borsa İstanbul'un üç gün açık kalması büyük tepki çekti. 7,7’lik depremin yaşandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,35’lik kayıpla kapatan Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, ilk gün işletilen açığa satış yasağı ve depo şartı uygulamasının Salı ve Çarşamba günü uygulanmaması nedeniyle Borsa yüzde 16 civarında değer kaybetti.

DEVRE KESİCİ KAYBI DURDURAMADI

Haftanın ilk işlem gününde deprem felaketi nedeniyle Borsa İstanbul’da sektörel bazda çimento hisselerinin tavan olması dikkat çekerken, bazı çevrelerce tepki de toplamıştı. 100 yılın en büyük felaketi olarak yorumlanan deprem sonrası 2 gün boyunca açık kalan Borsa İstanbul'da yüzde 16’lık kaybın ardından işlemler dün öğlen itibariyle geçici olarak tüm işlemler durduruldu.

SPK NEDEN UYGULAMADI?

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu, pazartesi günü borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, borsada yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Bu kararın etkisiyle pazartesi günü kayıpları yüzde 1,35 ile sınırlı kaldı. Bu uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla endeks Salı günü yüzde 8,6 geriledi. Dün ise yüzde 7’lik bir düşüş yaşanınca tepkiler arttı. İki günlük kayba neden olunmasına yönelik eleştirilerin devam etmesi üzerine; SPK Borsa İstanbul’da, işlemlerin 5 iş günü kapatılmasına ve dünkü işlemlerin iptaline karar verdi. Dünkü işlemler iptal edilse de Salı günkü yüzde 8,6’lık kayba sebebiyet verilmesi büyük tepki topladı. Kamuoyu bu haftaki tüm işlemlerin iptal edilmesini istiyor.


#Borsa
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#Deprem
17 dakika önce
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Borsada 3 günlük işlemler iptal edilsin
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