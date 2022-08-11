Ekonomi Borsada bir rekor daha
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 artışla, rekor seviye olan 2.860,53 puandan başladı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,59 değer kazanarak 2.829,58 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Borsada bir rekor daha
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,95 puan ve yüzde 1,09 değer kazanarak 2.860,53 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65'le ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,57'yle orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,59 değer kazanarak 2.829,58 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahminlerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin veri sonrası bir ara yüzde 71 ihtimalle fiyatlandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesinin ardından söz konusu ihtimalin yüzde 58'e gerilediğine dikkati çekti.

ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerde enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini belirten analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 puanın direnç, 2.800 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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