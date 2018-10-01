Borsa’da Ekim umudu

Borsa İstanbul, eylülde son 9 ayın en yüksek getirisini sunarken, son 6 yıldır yatırımcısına kazandırdığı ekim ayına ilişkin analist beklentileri de yine pozitif tarafta yer alıyor. Borsa İstanbul verilerine göre, BIST 100 endeksi son 6 yıldır ekimde aylık bazda değer kazanırken, borsa yatırımcısının bu dönemde aylık getirisi ortalama yüzde 6,3 oldu.

YÜZDE 7,80'LİK YÜKSELİŞ

Borsanın 2012 yılından bu yana, ekim ayları performansı incelendiğinde aylık bazda tümünde değer kazandığı görülüyor. Bu dönemde en az yüzde 2,7 ile 2016 yılında yükselen endeks, en çok da yüzde 8 ile 2012'de artış kaydetti. Borsa İstanbul yıl başından bu yana etkili olan satış ağırlıklı seyrini eylülde sonlandırarak aylık bazda yüzde 7,80 yükseldi ve böylece 2017'nin aralık ayından bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.

Analistler, genel olarak dünya borsalarında yaz aylarında yaşanan durgunluk ve satış ağırlıklı seyrin, varlık fiyatlarının ucuzlamasına, bunun da sonbaharda alım fırsatı olarak değerlendirilmesine neden olduğunu kaydediyor. Analistler, döviz kurlarındaki gerilemenin ve dış politik gündemdeki sakinleşmenin Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimini desteklediğini belirterek, pozitif görünümün ekimde devam edip etmeyeceği ve gücünün de yine bu konulardaki gelişmelere göre şekilleneceğini söyledi.

ŞARTLAR UYGUN

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, ekim ayına 100.000 seviyesinde bir borsa, 6,00 TL seviyesinde dolar kuru ve yüzde 18'in altına gerilemiş bir 10 yıllık gösterge tahvil faizi ile girildiğini belirterek, "Pozitif olarak değerlendirilebilecek bu sonuca ulaşmamıza yardımcı olan etmenler; AB ve ABD ile politik ilişkiler, TCMB tarafından yüzde 24'e yükseltilen politika faizi, yatırımcıları memnun eden Yeni Ekonomi Programı (YEP), bankacılık sermaye yeterlilik rasyosu ve sorunlu kredileri yapılandırma programları oldu" dedi.

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GÖZLER YİNE PPK KARARINDA

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, piyasaların takip edeceği en önemli konulardan birinin de 12 Ekim’de gerçekleşecek Brunson davası olacağını söyledi. Eylülde 625 puanlık faiz artışı ile TL’nin istikrar kazanmasındaki en önemli adımı atan Merkez Bankası’nın 25 Ekim’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde bir değişik yapmasını beklemediğini belirten Doğan, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki en önemli risk unsuru olarak kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

YEP KATKISI FAZLA OLUR

Baki Atılal, YEP’te yer alan “Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir” ibaresi ve son politik gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde hem Çin hem de Almanya’nın bu projelere talip olabileceğini belirterek, bunun finansman açısından yeniden dengelenme sağlayacağını kaydetti. Atılal, BIST 100 endeksinin, ilk önce 17.814 dolar seviyesini hedeflemesini bekliyorum. 97,500 ana destek üzerinde kalınması durumunda ekimde endeksin 103-106 bandına yükseleceğini tahmin ediyorum” dedi.

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