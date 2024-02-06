Borsa'da günün ilk yarısında rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 yükselişle 8.716,57 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,89 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 8.716,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,26 ile spor oldu.