|
Ekonomi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi. Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak.

11:26 - 2/02/2024 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2023 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.


Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2023 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.


Listede öne çıkan kurlar şöyle:


DÖVİZLER KUR (TL)

1 ABD Doları 29,4382

1 Azerbaycan Yeni Manatı 17,2196

1 BAE Dirhemi 7,9704

1 Brezilya Reali 6,0723

1 Çin Yuanı 4,1212

1 Gürcistan Larisi 10,9616

1 Hindistan Rupisi 0,35431

1 Irak Dinarı 0,02251

1 İngiliz Sterlini 37,4417

100 İran Riyali 0,06970

100 Japon Yeni 20,7467

1 Katar Riyali 8,0303

1 Kuveyt Dinarı 95,2683

1 Rus Rublesi 0,32611

1 Suudi Arabistan Riyali 7,8501

1 Ürdün Dinarı 41,5348

1 Euro 32,5739


EFEKTİFLER KUR (TL)

1 ABD Doları 29,4176

1 Avustralya Doları 19,9292

1 Danimarka Kronu 4,3604

1 Euro 32,5511

1 İngiliz Sterlini 37,4155

1 İsveç Kronu 2,9279

1 İsviçre Frangı 34,9141

100 Japon Yeni 20,6700

1 Kanada Doları 22,1140

1 Kuveyt Dinarı 93,8392

1 Norveç Kronu 2,8839

1 Suudi Arabistan Riyali 7,7913





#döviz
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#GİB
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#rayici olmayan yabancı para
#Resmi Gazete
#YABANCI PARA
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB Sözleşmeli personel atama sonuçları açıklandı! İşte KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı