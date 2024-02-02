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Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu: İhracatta bir rekor daha

Ticaret Bakanı Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi.

11:04 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 11:32 - 2/02/2024 Cuma
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Arşiv)
Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Arşiv)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye'nin 2024'e de rekorla başladığını belirterek 20 milyar 28 milyon dolarla en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi.




Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreni Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Sarıyer'de gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz" dedi. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak haksız ticaret peşinde koşanlarla mücadele noktasında görevlerimizi yapmak için var gücümüzle ve can havliyle çalışıyoruz. İnşallah orta vadeli programda hedeflenen 2026 yılı sonuna doğru enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi başardığımızda zaten istikrarlı bir yapı için hem üretimde hem ekonomide hem yatırımda hem istihdamda çok daha aydınlık çok daha iyi rakamlara ve ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#İhracat
#Ekonomi
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