Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 8 Şubat'ta açıklayacak

Üniversite öğrencilerine, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması konusunda uyarıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar" dedi.