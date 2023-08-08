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Ekonomi

Borsada rekor sürüyor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle rekor seviye olan 7.495,65 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile sigortacılık oldu.

10:25 . 8/08/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,56 puan artışla ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.495,65 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile sigortacılık oldu.


Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 artışla rekor seviye olan 7.470,10 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.


Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.


Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor.


ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, yarın 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.


Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



Emekli olamayan EYT’liler dikkat! 90 gün içinde maaş bağlanmazsa bunu talep edin
Emekli olamayan EYT’liler dikkat! 90 gün içinde maaş bağlanmazsa bunu talep edin

EYT maaşım neden bağlanmadı sorusu başvurusunu yapıp da emekliliği bekleyenlerce merak konusu olmakta. EYT’liler mart sonu itibarıyla emekli olmak için dilekçelerini verdiler. Dilekçe verildikten sonraki ay EYT’liler emekliliğe hak kazanabiliyorlardı. EYT’lilerin nisan ayında emekli olması beklenirken, başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları dosyalarında gözükmeyince emeklilikleri gecikmekte. EYT’liler arasında eksik prim günleri olanlar varsa emekli olamıyorlar. EYT’liler 90 gün içerisinde emekli aylığı alamazsa burada SGK’dan avans alabilme durumları mevcut. Peki EYT’lilerin maaş bağlama işlemleri ne zaman tamamlacak? İşte EYT maaşım neden bağlanmadı? sorusunun cevabı ve diğer detaylar.


#Borsa İstanbul
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#Hisse
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