Borsada rekor sürüyor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

EYT maaşım neden bağlanmadı sorusu başvurusunu yapıp da emekliliği bekleyenlerce merak konusu olmakta. EYT’liler mart sonu itibarıyla emekli olmak için dilekçelerini verdiler. Dilekçe verildikten sonraki ay EYT’liler emekliliğe hak kazanabiliyorlardı. EYT’lilerin nisan ayında emekli olması beklenirken, başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları dosyalarında gözükmeyince emeklilikleri gecikmekte. EYT’liler arasında eksik prim günleri olanlar varsa emekli olamıyorlar. EYT’liler 90 gün içerisinde emekli aylığı alamazsa burada SGK’dan avans alabilme durumları mevcut. Peki EYT’lilerin maaş bağlama işlemleri ne zaman tamamlacak? İşte EYT maaşım neden bağlanmadı? sorusunun cevabı ve diğer detaylar.