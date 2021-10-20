Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 1.432,80 puandan tamamladı. Analistler, enflasyon baskıları ve yükselişini sürdüren uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak kalmaya devam ettiğini ancak 3. çeyrek finansal sonuçlara ilişkin iyimserliğin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Borsada son durum: Borsa ne durumda?
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 18 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksi son bir ayın en yükseğine çıktı
EKONOMİ
BIST 100 endeksi son bir ayın en yükseğine çıktı
  • Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,41 ile ulaştırma oldu.

Analistler, enflasyon baskıları ve yükselişini sürdüren uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak kalmaya devam ettiğini ancak 3. çeyrek finansal sonuçlara ilişkin iyimserliğin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 50 milyar lira
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan piyasaya 50 milyar lira
  • Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güveni başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

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