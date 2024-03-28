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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en fazla kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 8.863,66 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile spor oldu.

10:04 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,94 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 8.863,66 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile spor oldu.


Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 8.806,72 puandan tamamladı.


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.


Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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