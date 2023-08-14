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Ekonomi

Borsa'da tırmanış sürüyor: BIST 100 endeksi kapanış rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak günü 7.737,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.868,74 puana taşıdı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,33 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

18:30 . 14/08/2023 Pazartesi
AA
Borsa günü rekorlarla tamamladı. (Foto: Arşiv)

Borsa günü rekorlarla tamamladı. (Foto: Arşiv)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 169,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,33 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ve Çin'deki belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor

Küresel pay piyasalarında, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri
ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Fed bir faiz artışına daha gidebilir

ABD'de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, yurt dışında Japonya'da büyüme, Çin'de sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik, Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satış verilerinin öne çıkacağını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç olduğunu belirten analistler, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#BİST 100 Endeksi
#ABD
#Çin
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