Ekonomi Borsada yeni bir rekor daha
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada yeni bir rekor daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından piyasalarda oluşan pozitif hava bugün de etkisini gösterdi. Dünkü tarihi seviyelerin ardından Borsa İstanbul bugün rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazanarak 1.436,17 puana yükselirken, 1.436,80 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazanarak 1.436,17 puana yükselirken, 1.436,80 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,18 puan artışla 1.436,17 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da tarihi rekor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında tarihi zirvesini de 1.436,80 puana taşıdı.

POZİTİF HAVA BUGÜNE DE TAŞINDI

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararının ardından piyasalarda oluşan pozitif havanın, bugün TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyon hedeflemesi rejiminin kararlı bir şekilde uygulanacağı ve fiyat istikrarı önceliğinin korunacağı açıklamalarıyla desteklendiğini söyledi.

Ağbal'ın, 2021'de hiçbir şekilde Geç Likidite Penceresi veya faiz koridorunun temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyeceğini vurguladığına işaret eden analistler, tüm bunların Türk lirası varlıklara ilginin devamını sağladığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Noel tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.

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