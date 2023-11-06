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Ekonomi

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor: Yüzde 2,10 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazanarak 7 bin 868 puandan tamamladı. BIST 100'deki toplam işlem hacmi ise 81,9 milyar lira oldu.

18:35 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de dış ticaret dengesi, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.880 seviyesinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de dış ticaret dengesi, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.880 seviyesinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 81,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini aktaran analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.


#BIST 100
#piyasalar
#Borsa İstanbul
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