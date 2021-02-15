Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada yükseliş sürüyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,82 artışla 1.551,12 puandan başladı. Borsada bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile turizm oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,68 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 1.551,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile turizm oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kaybıyla 1.538,44 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, Asya borsalarının, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması sonrası alıcılı seyrettiğini söyledi.

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