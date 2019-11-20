Ekonomi Borsadaki yükseliş şirketlere yaradı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsadaki yükseliş şirketlere yaradı

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 74'ü net kâr, 22'si net zarar açıkladı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, 2019'un ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 2,2 artarak 62 milyar 649 milyon liraya çıktı. Borsada işlem gören şirketler 3. çeyrekte iyi bir performans sergileyerek net karını geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla yüzde 31,3 artırdı ve 25 milyar 740 milyon liraya ulaştırdı. Böylece 2018'in 9 ayında 61 milyar 285 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artış kaydetmiş oldu. Bu dönemde, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell, Aselsan, Türk Telekom, VakıfBank gibi 20 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

96 ŞİRKETİN 74'ÜNDEN NET KÂR

  • BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 74'ü yılın 9 ayında net kar elde etti. Kalan 22 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu. Net karını, bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine göre miktar bazında en çok artıran şirket Türk Telekom oldu. Şirket, 2018'in 9 ayında 3 milyar 605,9 milyon lira düzeyinde bulunan zararını 2019'un aynı döneminde 1 milyar 862,2 milyon lira kara çevirdi.

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