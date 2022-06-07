Ekonomi Borsadaki yükseliş yeni günde de devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsadaki yükseliş yeni günde de devam ediyor

BIST 100 endeksinde 7 Haziran yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,94 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 2.650,05 puana çıktı.

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Haber Merkezi AA
Borsadaki yükseliş yeni günde de devam ediyor
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 2.650,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,94 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 2.650,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 düşerken, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,86'yla metal eşya, makina oldu.

Dün 2.654,41 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü de rekor kapanış seviyesi olan 2.648,12 puandan tamamladı.

Analistler, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

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