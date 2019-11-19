Borsa'dan 110 bin sinyali

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yükseliş trendini sürdürerek 110 bin seviyesine biraz daha yaklaştı. Geçtiğimiz hafta son iş gününü yüzde 1,54’lük yükselişle 105 bin 380 puandan gerçekleştiren endeks, son 18 ayın zirvesini görmüştü. Borsada yeni hafta da pozitif seyir ile başlarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artarak 106.757 puana ulaştı. Endeks günü 106.846 puandan kapattı. Ekonomi göstergelerindeki iyileşme ve dengelenme sürecinin yanı sıra piyasalardaki normalleşme BIST 100 üzerinde olumlu yansımasını anında gösterirken, bu yükseliş trendinin hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

DİRENÇ AŞILIYOR

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin 110 bin barajı hedeflenirken, günlük artış ise yüzde 1,39 seviyesinde gerçekleşti. Borsa İstanbul 100 endeksi en yüksek zirvesini, Ocak 2018’de 121 bin 532 puanla görmüştü. Yaklaşık bir ay öncesinde 93-95 bin bandına seyrini sürdüren endeksteki yükseliş ivmesi yatırımcıyı sevindirirken Bankacılık hisseleri yükselişte başı çekti. Yılbaşından bu yana da Borsa İstanbul yüzde 18 prime ulaştı. ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yönelik iyimserliğin artması ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106 bin puan aşılırken, 107 bin seviyesinin direnç konumunda bulunduğu ve bu seviyenin kırılması durumunda 108 bin 200'ün gündeme geleceği kaydedildi.

DENGELENME YATIRIMCIYI POZİTİF ETKİLEDİ

Türkiye'ye özel riskler arasında en başta sayılan ‘cari açık’ probleminin, ekonomideki yavaşlama ve yeniden dengelenme sürecindeki başarılı yönetim ile ortadan kalkması ve kredi derecelendirme kuruluşlarının pozitif değerlendirmeleri yatırımcının yöneliminde rol oynadı. Fitch Ratings, 1 Kasım'daki Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu "BB-"de sabit tutsa da görünümü "negatiften" "durağana" çekmişti. Analistler, BIST 100'e ilişkin gelecek dönem tahminlerini pozitif yönde desteklediğini ifade etti.

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GELİŞMİŞ PİYASALARDA ORTAM SAKİN

Uluslararası piyasalarda özellikle Almanya ve İngiltere'den gelecek büyüme verileri takip edildi. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) raporunda, Alman ekonomisinin yavaşlamasının bu yılın 4'üncü çeyreğinde muhtemelen devam edeceği ancak bunun belirgin bir şekilde yaygınlaşmasının muhtemel olarak görülmeyeceği belirtilerek, "Bugünün bakış açısından Almanya'nın resesyona gireceğinden endişelenmek için hiçbir neden yok" denildi. Piyasaların gözü, bu hafta da gelişmiş ülkelerin açıklayacağı rakamlarda olacak.

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