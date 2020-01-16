Ekonomi Borsadan yeni rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa'dan yeni rekor

BIST 100 Endeksi 122.100 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor.
Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, 439,10 puan ve yüzde 0,36 değer kazancıyla 121.377,89 puana yükseldi. Ardından BIST 100 Endeksi 122.100 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,46 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile ulaştırma oldu.

Dün 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu bölgede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Yeni bir şahlanış dönemine başlıyoruz

Yeni bir şahlanış
dönemine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
475 kişi yakalandı

475 kişi yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bedelli askerlik 35 bin lirayı aştı

Bedelli askerlik 35 bin lirayı aştı

​2020 yılının ilk 6 ayı için alınacak ücretler belli oldu.
Kura tarihi belli oldu

Kura tarihi belli oldu

​100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldı.
15 bin TL'yi<br>duyan çektirdi

15 bin TL'yi
duyan çektirdi

İndirim sonrası 380 bin riskli araç hurda oldu.
İstanbul'da ekmeğe sessiz sedasız zam

İstanbul'da ekmeğe sessiz sedasız zam

​İstanbul'da bazı fırıncılar zamlı satışa başladı.

Metrobüste<br> korkutan görüntü

Metrobüste
korkutan görüntü

Kaçak binmek isteyen mendil satan çocuklar sürücüleri isyan ettirdi.
Kapan-4 başladı

Kapan-4 başladı

Batman'daki operasyona 795 güvenlik görevlisi katılıyor.
Atina medyası çıldırdı

Atina medyası çıldırdı

Yunanistan, Berlin toplantısında saf dışı kaldı.
Yeni adresi <br>yurt dışı olabilir

Yeni adresi
yurt dışı olabilir

Başakşehir'den ayrılan Arda için sürpriz iddia.
Hakurk'ta etkisiz hale getirildiler

Hakurk'ta etkisiz hale getirildiler

3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla vuruldu.
50 bine koşuyor

50 bine koşuyor

Türkiye'ye gelen döviz miktarı 6 milyar doları buldu.
Yaranın<br> sebebi bulunamıyor

Yaranın
sebebi bulunamıyor

1.5 yaşındaki bebek sol elini kullanamaz hale geldi.
Çok kuvvetli geliyor

Çok kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok bölgeye fırtına uyarısı.
Çukurca'dan<br> acı haber

Çukurca'dan
acı haber

Atış eğitimi sırasındaki kazada 2 asker şehit oldu.
Arkadaşlarını kurtardı kendisi öldü

Arkadaşlarını kurtardı kendisi öldü

Konteynerin küçük penceresinden çıkamayan işçi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.