Borsanın getirisi mevduatı yakaladı

Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO-International Organization of Securities Commissions) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilen Dünya Yatırımcı Haftası'nın ikincisi bu yıl dünya genelinde 1-7 Ekim'de düzenleniyor. Türkiye'de etkinlikler, Borsa İstanbul'da gong töreniyle başladı. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, 2008 krizinden beri tartışılan borçsuz büyüme modeline en uygun ürünün hisse senedi olduğunu söyledi.

100 lira borsada 272 lira oldu

Hisse senedine faiz hassasiyeti olanların da sıcak bakabileceğine dikkati çeken Çetinkaya: “Tasarrufu küçük olan büyük kitlelerin, kendilerine uygun miktarlarda rahatlıkla yatırım yapabilecekleri bir ürün. Aynı zamanda ülkemizde de en çok korkulan ürün. 2013 yılında 100 lirayı ihracat endeksindeki hisselere yatırmış olsaydık, bugün yaklaşık temettülerle birlikte 272 liramız oluyordu. 100 lirayı sınai endekse yatırmış olsaydık, kabaca 246 liramız oluyordu, mevduata koysak 156 lira. Borsa İstanbul 100 endeksine yatırmış olsak, 149 lira. Yani riskli ve risksiz yatırım arasında çok denk bir getiri var. Biraz seçici olarak, örneğin, ihracat kapasitesi olan şirketlere yatırım yapmış olsak, gayet güzel getiriler mümkün. Geniş kitleleri, sermaye piyasalarına kazandırmanın yolu, bu farkındalığı yaratmak. Bunun üstünde çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hedef 1,1 milyar kişi

Törende konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da, dijital teknolojilerin finansal erişimi hızla artırdığını söyledi. Taşkesenlioğlu, “Türkiye'de Mobil hesap sahibi olanların oranı 2014'te sadece yüzde 1 iken, 2017'de yüzde 16'ya çıktı. Önümüzdeki dönemde; finansal teknolojilerdeki gelişmenin yatırımcıların finansal erişiminde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Dünya genelinde 1,7 milyar yetişkinde finansal erişim yok ama bunların 1,1 milyarlık kısmında cep telefonu ve internet erişimi var” dedi. Taşkesenlioğlu, SPK ile BDDK'nın birleşmesine ilişkin belli olan bir şeyin olmadığını da belirtti.

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Tasarruf oranı artmalı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç da konuşmasında tasarrufa dikkat çekti. Topaç, “Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi tasarruf açığı. Yüzde 25 civarında tasarruf yapıyoruz. Bu tasarruf oranı bizim seviyemizde gelişmekte olan ülkelerde, orta gelir gruplarında yüzde 30 civarında. Bizim yüzde 5 civarında tasarruf açığımız var. Bunu artırmamız gerekiyor. Türkiye'de BES ile birlikte 16 milyon civarında yatırımcı var. Tasarrufu arttırmak için finansal okuryazarlık önemli. Önce bütçe, sonrasında da tasarruf yapmanın öğretilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yatırımlar mevduatta

Murat Çetinkaya, Türkiye'de sermaye piyasasına yönelen tasarrufun azlığına işaret etti. Tasarrufların mevduat olarak değerlendirildiğini belirten Çetinkaya, “Normal şartlarda dünyada, böylesi kısa vadeli enstrümanlarda getiri sıfıra yakın oluyor. Bizim ülkemizde oynaklık, risk olmamasına rağmen gayet yüksek bir getiri var. Dolayısıyla tasarruflarımızın aşağı yukarı yüzde 85-90'ı mevduatlarda, mevduatlar tek tasarruf ürünü olmamalı. Biraz risk olarak, işe ortak olarak, ortalamada daha fazla gelir elde etmek mümkün olmalı” bilgisini verdi.

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