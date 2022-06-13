​Boru hatları SCADA’ya emanet

Türkiye’nin ilk yerli ve milli ‘Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi’ (SCADA) ile hem doğal gaz hem de petrol boru hatlarının güvenliği kontrol altında tutuluyor. BOTAŞ’ın, 2021 yılının ekim ayında devreye aldığı sistem ile 300’ü bulan hırsızlık ve kaçakçılık sayısı o tarihten itibaren sıfırı gördü.

FİBER OPTİK ALGILAMA SİSTEMİ

Petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliği için yerli ve milli, veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi olan SCADA ile 300’ü bulan hırsızlık ve kaçakçılık sayısı, 2021 yılı itibariyle sıfırda kaldı. Bunun yanı sıra 12 hırsızlık vakasının da sonuçlanması önlendi. BOTAŞ’ın fiber optik algılama sistemi ve boru hatları güvenliği projesinin meyvesi olarak görülen SCADA, Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN ve HAVELSAN iş birliği ile en son teknolojiler kullanılarak geliştirildi. Sistem sayesinde enerji arz güvenliği sağlanıyor.

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SİSTEM YAYGINLAŞIYOR

SCADA Sistemi; Türkiye’nin petrol ihtiyacı için kritik öneme sahip, 650 km uzunluğunda, 4 pompa istasyonu ve 26 vana istasyonu bulunan Batman Dörtyol Petrol Boru Hattı üzerinde aktif olarak kullanılıyor. Bu akıllı sistem sayesinde boru hatlarında beklenmedik herhangi bir gelişme sensörler tarafından algılanıp, fiber optik kablolarla merkeze iletiliyor. Bu denetim ise ASELSAN tarafından geliştirilen uzak yönetim birimi ekipmanları sayesinde her türlü veri BOTAŞ'ın merkezinde toplanıyor.

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