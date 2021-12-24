Ekonomi Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovicten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsüne ziyaret
SAVUNMA SANAYİ

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovicten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsüne ziyaret
​Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'e ziyaretinde, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Selçuk Bayraktar ise ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımına Aliya İzzet Begoviç'in "Yeryüzünün öğretmeni olmadan, gökyüzünün öğrencisi olmak lazım!" sözünü yazdı.

Japonya medyası: Türkiye yeniden büyük ülke olma yolunda
DÜNYA
Japonya medyası: Türkiye yeniden büyük ülke olma yolunda

Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
Üretim yarı yarıya düştü

Üretim yarı yarıya düştü

​Çip krizi en çok Almanya'yı etkiledi.
Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Yemek yaptığı sırada evi harabeye döndü.
770 teröristin mal varlığı donduruldu

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Nebati: 'Faiz artırılmalı' diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu.

​Türkiye'nin 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Başkan <br>hakeme saldırdı

Başkan
hakeme saldırdı

​Süper Lig maçında istenmeyen olaylar yaşandı.

​Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.