​Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'e ziyaretinde, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.
Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.
Bugün gönül coğrafyamız, Evlad-ı Fatihan Bosna-Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Mašović misafirimiz oldu.
"Yeryüzünün öğretmeni olmadan, gökyüzünün öğrencisi olmak lazım!"
- Aliya İzzet Begoviç#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷🇧🇦 pic.twitter.com/wUWPoJQQtU
Bugün gönül coğrafyamız, Evlad-ı Fatihan Bosna-Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Mašović misafirimiz oldu.