BOTAŞ Gazprom tarafından 'devralınma' iddialarını yalanladı

BOTAŞ iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.
"BOTAŞ’ın mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi planlı bir eylem olarak görülüyor"
Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki oluşturma amacı taşıyan, herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız iddialara itibar edilmemesi belirtilen açıklamada, "Bu mesnetsiz iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.
Gazprom iddiaları yalanladı
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Türk medyasında bazı basın yayın organlarında Gazprom ve BOTAŞ’la ilgili çıkan iddialar yalanlandı.
Gazprom’un BOTAŞ yönetimini devralmasına yönelik müzakereler yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, “BOTAŞ'ın Gazprom yönetimine devredilmesine ilişkin iddia edilen müzakereler veya niyetler hakkında bazı Türk medyasında yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır.” denildi.