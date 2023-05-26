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Ekonomi

BOTAŞ Gazprom tarafından 'devralınma' iddialarını yalanladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Rus petrol ve doğal gaz şirketi, sosyal medyada yer alan Gazprom tarafından devralınacağına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, "BOTAŞ’ın, bu gibi mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi; maksatlı ve planlı bir eylem olarak görülmektedir" denildi.

09:28 . 26/05/2023 Cuma
AA
BOTAŞ iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

BOTAŞ iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

BOTAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada,
“Son günlerde bazı basın yayın organlarında, BOTAŞ’ın Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair asılsız iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddialar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bahse konu haber ve içeriklerde yer aldığı haliyle, Türkiye’nin enerji sektöründeki öncü kamu kuruluşu olan BOTAŞ’ın Gazprom Şirketi dâhil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır”
denildi.

"BOTAŞ’ın mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi planlı bir eylem olarak görülüyor"

Açıklamada,
"Dünyada benzeri görülmemiş bir enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Kuruluşumuzun almış olduğu tedbirler sayesinde doğal gaz tedarikinde ülkemiz hiçbir sorun yaşamamıştır. Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle ülkemiz enerji arz güvenliğinin teminatı vasfıyla faaliyetlerini sürdüren, gerçekleştirdiği dev projeler ve yatırımlarla ülkemizi enerjide merkez ülke hedefine adım adım yaklaştıran BOTAŞ’ın, bu gibi mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi; maksatlı ve planlı bir eylem olarak görülmektedir"
denildi.

Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki oluşturma amacı taşıyan, herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız iddialara itibar edilmemesi belirtilen açıklamada, "Bu mesnetsiz iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.


Gazprom iddiaları yalanladı

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Türk medyasında bazı basın yayın organlarında Gazprom ve BOTAŞ’la ilgili çıkan iddialar yalanlandı.


Gazprom’un BOTAŞ yönetimini devralmasına yönelik müzakereler yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, “BOTAŞ'ın Gazprom yönetimine devredilmesine ilişkin iddia edilen müzakereler veya niyetler hakkında bazı Türk medyasında yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır.” denildi.




#BOTAŞ
#enerji
#Gazprom
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