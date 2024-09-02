BOTAŞ ve Shell'den 10 yıllık LNG anlaşması: Bakan Bayraktar detayları açıkladı

"Bu kapsamda 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek. Bu anlaşma iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonları ile bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından ayrıca bir farklılığa ve değere sahip. Yine anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ'ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve genişletecektir. Bunun yanı sıra, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ve Shell arasında 11 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda petrol ve doğal gaz sahalarında yürütülen ortak çalışmalardan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu iş birliğini daha da somutlaştırmak istiyoruz. İş birliğimizi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha da ilerletme niyetimizi sürdürüyoruz. Türkiye olarak enerjide küresel ölçekte yaşanan dönüşüme benzer şekilde biz de hızlı bir dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz. Özellikle karbonsuzlaşma hedefi için çalışan uluslararası şirketler için de önemli fırsatlar sunuyor. Shell'in bu konudaki iddialı hedefleri için Türkiye rüzgar ve güneş potansiyeli inanıyorum ki, dikkatle üzerinde birlikte çalışmamızı gerektirecek ve inşallah ilerde böyle bir etkinlikte yenilenebilir projelerle ilgili yatırımları imza ediyor olacağız"