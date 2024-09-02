BOTAŞ ve Shell'den 10 yıllık LNG anlaşması: Bakan Bayraktar detayları açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (arşiv)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıkta, Shell CEO'su Wael Sawan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bayraktar, 2002 yılının Türkiye'de doğal gaz için önemli bir milat olduğunu belirterek,
"Sadece 5 ilde kullanılan doğal gaz bugün 81 il, 862 yerleşim yeri ve 212 Organize Sanayi Bölgesine ulaştı. Anadolu'nun her yanında insanımız, kullanımı çok daha konforlu olan bu yakıtla tanıştı. Bu sayede şehirlerimizin havası çok daha temiz ve sağlıklı hale geldi. Dünyanın sayılı ve modern petrol ve doğal gaz arama filolarından birine sahibiz. Bu sayede 2020 yılında Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Bu keşfin ardından 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde doğal gazı 170 kilometre mesafeden ve 2 bin 100 metre deniz derinliğinden çıkararak BOTAŞ'ın hatlarına ve evlerimize ulaştırdık. Bugün, doğal gazda Türkiye olarak günlük 7,5 milyon metreküpün üzerinde bir üretimimiz var. Yani 3,2 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendimiz üretiyoruz. 15 Ağustos'ta günlük bazda bir üretim rekoru kırarak 7 milyon 609 bin metreküpe ulaştık"
diye konuştu.
'BOTAŞ, DOĞAL GAZ TİCARETİNDEKİ ETKİN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEK'
'BOTAŞ, DOĞAL GAZ TİCARETİNDEKİ ETKİN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEK'
Ardından, BOTAŞ ile Shell arasında uzun dönemli bir LNG anlaşması imzalandığını duyuran Bayraktar,
"Bu kapsamda 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek. Bu anlaşma iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonları ile bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından ayrıca bir farklılığa ve değere sahip. Yine anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ'ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve genişletecektir. Bunun yanı sıra, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ve Shell arasında 11 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda petrol ve doğal gaz sahalarında yürütülen ortak çalışmalardan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu iş birliğini daha da somutlaştırmak istiyoruz. İş birliğimizi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha da ilerletme niyetimizi sürdürüyoruz. Türkiye olarak enerjide küresel ölçekte yaşanan dönüşüme benzer şekilde biz de hızlı bir dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz. Özellikle karbonsuzlaşma hedefi için çalışan uluslararası şirketler için de önemli fırsatlar sunuyor. Shell'in bu konudaki iddialı hedefleri için Türkiye rüzgar ve güneş potansiyeli inanıyorum ki, dikkatle üzerinde birlikte çalışmamızı gerektirecek ve inşallah ilerde böyle bir etkinlikte yenilenebilir projelerle ilgili yatırımları imza ediyor olacağız"
ifadelerini kullandı.
#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#BOTAŞ
#Shell
1 saat önce