​BOTAŞ’tan açıklama: Tesisler çalışır durumda

BOTAŞ, altyapı yatırımlarında herhangi bir eksiklik söz konusu olmadığını, tüm tesis ve ünitelerin çalışır durumda olduğunu açıkladı. Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi’nin geçtiğimiz yıl işletmeye alındığını, iletim sistemine sadece bu kış sezonunda toplam 1,1 milyar standart metreküp depolama hizmeti sunduğunu kaydetti.

BOTAŞ, muhalefetin gaz kesintileri ile ilgili iddialara cevap verdi. Söz konusu iddiaların gerçeklikten uzak olduğu, Türkiye doğal gaz piyasasını yönlendirme ve gaz fiyatlarını yükseltme amacı olduğu belirtildi. Uzun süreli soğuk hava dalgası sonucunda, doğal gaz talebinin rekor seviyelere ulaştığı, İran tarafından yapılan gaz kesintisine kadar bu durumun kullanıcılara yansıtılmadığı anlatıldı.

TUZ GÖLÜ’NDEN SİSTEME 1 MİLYAR METREKÜP

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 2017’de ilk fazının, ikinci fazının 2021’de devreye alınarak projenin tamamlandığı belirtildi.

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Böylelikle toplam 1.2 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştığı kaydedildi. Kış sezonuna yüzde 100 dolulukla giren tesiste 2021 yılında toplam 1 milyar metreküplük doğal gazın iletim sistemine verildiği vurgulandı. 2019’da başlayan ve 2023’te bitirilmesi planlanan genişletme projesi ile toplamda 5.4 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılacağı vurgulandı.

2023’TE 10 MİLYAR METREKÜP KAPASİTE

Öte yandan, Tuz Gölü depolama tesisinin de kışa tam kapasite ile girdiği belirtildi. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Tesislerinin toplam depolama kapasitesinin 2019 yılında 3.5 milyar metreküpe, 2020 yılında 3.9 milyar metreküpe, 2021 yılında ise 4.4 milyar metreküpe çıkarıldığı belirtildi. 2022 yılında 5.8 milyar metreküp, 2023 yılında ise 10 milyar metreküp yeraltı depolama kapasitesine ulaşılacağı aktarıldı.

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SONRASI İÇİN DE TEDBİRLER ALINDI

İletim şebekesinin, doğal gaz akışının hem doğudan batıya hem de batıdan doğuya doğru olacak şekilde dizayn edildiği, BOTAŞ’ın altyapı yatırımlarında herhangi bir eksiklik söz konusu olmadığı, bütün kompresör istasyonları, tesis ve ünitelerinin çalışır durumda olduğu belirtildi. 81 ilin tamamına doğal gaz sevkiyatının rekor tüketimlere rağmen sorunsuz devam ettiği, sonrası için de her türlü tedbirler alındığı vurgulandı.