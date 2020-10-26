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Ekonomi Boykot karşılık bulmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Boykot karşılık bulmadı

Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ithalatı Temmuz’da 693 milyon riyalken Ağustos ayında 834 milyon riyal oldu. Buna karşılık Katar’da ise Türk ürünlerine yönelik yapılan kampanya büyük ilgiyle karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katar’da büyük market zincirlerinden “Al Rawnak” Türk malına destek için ürün sayısını artırıp indirim kampanyası düzenledi.
Katar’da büyük market zincirlerinden “Al Rawnak” Türk malına destek için ürün sayısını artırıp indirim kampanyası düzenledi.

Suudi iş adamları tarafından yapılan gayri resmi boykot çağrıları karşılık bulmadı. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre arttı. Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü’ne göre, Türkiye’den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693,4 milyondan Ağustos ayında 833,6 milyon riyale (222,28 milyon dolar) yükseldi. Daha önce de Suudi Arabistan’ın boykot çağrıları Arap halkları nezdinde de karşılık görmemiş, sosyal medyadan Türkiye’ye destek yağmıştı.

TÜRK ÜRÜNLERİNE BÜYÜK İLGİ

Türk ürünlerinin yoğun olarak tüketildiği körfez bölgesinde vatandaşlar Türk ürününden vazgeçmezken, Katar’da büyük marketler zincirlerinden “Al Rawnak”ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası, Katarlılar ve ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük ilgi gördü. Katar’daki tüm şubelerinde satışa sunduğu Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı yerleştiren firma, indirimler yaparak ürünleri uygun fiyatlarla satışa sundu.

BOYKOTA KARŞI ATAK

Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini “Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması” şeklinde açıkladı. Derviş, “Maalesef bazı ülkelerin başını çektiği Türk ürünlerine yönelik boykot çağrıları ve Türkiye’nin karalanması kampanyalarına karşılık bizim de böyle bir hamleyle rolümüzü yerine getirmemiz gerektiğini düşündük” ifadelerini kullandı.

  • KALİTELİ ÜRÜNLERLE ÖNDE
  • “Türk ürünleri, toplumdaki tüm kesimlerin satın alma gücüne hitap eden, benzerleriyle fiyatta rekabet edebilir ve yüksek kaliteli mallardan oluşuyor” diyen Derviş sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye destek amacıyla Türk ürünlerinin satın alınması yönünde büyük bir ilgi oldu. Vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların bu konuda bilinçli olmalarından dolayı Türk mallarının satın alınması ve Türk ekonomisinin desteklenmesi amacıyla güçlü bir faaliyet gerçekleşti. Müşteriye sunulan Türk ürünü sayısı 5 binden fazla, ayrıca başka ülkelerin ürünlerinin yerine de Türk ürünleri getirildi.”
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