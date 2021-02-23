Petrol fiyatları yükselişte

Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC ) aylık toplantısı bulunuyor.

Rusya ve Suudi Arabistan arasında anlaşmazlık olabileceğine yönelik beklentiler konuşuluyor.

Rusya'nın arzı artırmak ve kesintileri azaltmak için istekli olduğu, Arabistan'ın da bu konuda acele etmek istemeyeceği ifade ediliyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.71 artışla 65.40 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.82 artışla 62.68 dolar,

- altın yüzde 0.24 artışla 1,812.69 dolar,

- gümüş yüzde 0.52 düşüşle 28.12 dolar,

- bakır yüzde 1.93 artışla 9,113.50 dolar,

- platin yüzde 0.04 artışla 1,274.88 dolar,

- paladyum yüzde 0.22 artışla 2,403.63 dolar düzeyindeydi.

REKLAM

EKONOMİ Dolar güne kaç liradan başladı?