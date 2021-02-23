Ekonomi Petrol fiyatları yükselişte
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrol 65 doları aştı

Petrol fiyatları yükselişte

Koronavirüs aşılamalarındaki artışın ortaya çıkardığı iyimserlik ve ABD'de petrol şirketlerinin Teksas'taki soğuk hava koşulları nedeniyle üretimlerini kısmasının etkisiyle yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar sınırını aşarken, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 62 doların üzerine çıktı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC ) aylık toplantısı bulunuyor.

Rusya ve Suudi Arabistan arasında anlaşmazlık olabileceğine yönelik beklentiler konuşuluyor.

Rusya'nın arzı artırmak ve kesintileri azaltmak için istekli olduğu, Arabistan'ın da bu konuda acele etmek istemeyeceği ifade ediliyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.71 artışla 65.40 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.82 artışla 62.68 dolar,
- altın yüzde 0.24 artışla 1,812.69 dolar,
- gümüş yüzde 0.52 düşüşle 28.12 dolar,
- bakır yüzde 1.93 artışla 9,113.50 dolar,
- platin yüzde 0.04 artışla 1,274.88 dolar,
- paladyum yüzde 0.22 artışla 2,403.63 dolar düzeyindeydi.

Dolar güne kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar güne kaç liradan başladı?

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
EKONOMİ
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
Abone Ol Google News
Zeytinde akılalmaz hileler

Zeytinde akılalmaz hileler

Karartmak için yapılan numaralar pes dedirtti.
Üst seviye akıllı telefon

Üst seviye akıllı telefon

​ABD ambargosuna rağmen yakında piyasada.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ABD, Yunanistan'da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafeye askeri yığınağını artırıyor.

​Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi.

​İkinci el araçta fiyatlar düşüşe geçti.
Karar değiştirdi

Karar değiştirdi

​Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden masaya oturacak.
Rehine ihbarı<br>için gitmişlerdi

Rehine ihbarı
için gitmişlerdi

Polis kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı.
İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Baraj doluluk oranı yüzde 52,29'a yükseldi.
5 lira için dehşet saçtı

5 lira için dehşet saçtı

​Yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi.
Üç ilde <br>torbacı operasyonu

Üç ilde
torbacı operasyonu

Operasyonda ​drone ve narkotik köpeği de kullanıldı.
12 firma<br>zulme sessiz kalmadı

12 firma
zulme sessiz kalmadı

Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyorlar.
Son şans verildi

Son şans verildi

​Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut ile masaya oturdu.
Kenti<br>birbirine kattılar

Kenti
birbirine kattılar

​Polis aracına çarpan araç alev topuna döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.