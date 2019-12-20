Ekonomi Brent petrol 66 doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrol 66 doları aştı

Küresel petrol fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmasının sonuçlarına dair iyimserlik dolayısıyla yüksek seyrini sürdürüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,53 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün 66,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 66,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,19 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmasının sonuçlarına dair iyimserlik dolayısıyla yüksek seyrini sürdürüyor.

Uzmanlar, en son Çin’in, ABD kaynaklı petrol ve kimyevi ürünlere uyguladığı vergileri 12 ay boyunca kaldırdığını duyurmasının, ABD-Çin ticari anlaşmasına dair olumlu beklentileri artırdığını ifade ediyor.

  • Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen diğer bir unsur olduğu belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,70 ile 66,79 dolar aralığının direnç, 66,61 ile 66,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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