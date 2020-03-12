Ekonomi Brent petrol için 43 dolar tahmini
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrol için 43 dolar tahmini!

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi, Brent petrolün 2020 yılı için ortalama varil fiyatını 43.3 dolar olarak öngördü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

EIA'nın yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" aylık raporunda, petrol talebinde yaşanan düşüşlerin yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC Grubu'ndaki işbirliğinin sona ermesi nedeniyle küresel petrol fiyat öngörülerini aşağı çekti.

EIA raporuna göre 2019 yılında varil fiyatı ortalama 64.37 dolar olan Brent petrolü fiyatı 2020 yılında ortalama 43.30 dolar ve 2021 yılında da ortalama 55.36 dolar olacak.

EIA, Batı Teksas petrolü için 2020 ortalama fiyat öngörüsünü varil başına 38.19 dolar/varil olarak duyurdu. EIA, 2021 yılında Batı Teksas petrolü ortalama fiyatının da varil başına 50.36 dolar olacağını öngördü.

Kısa Vadeli Görünüm raporundra ABD için 2020 yılı günlük ortalama ham petrol üretimi tahminini 13,0 milyon varil/gün olarak öngören EIA, üretimn 20201 yılında ise günde 12.7 milyon varile ineceğini öngördü.
EIA, ABD'nin ham petrol üretiminin Mayıs ayından itibaren düşmeye başlayacağını ve Mayıs ayında 13.2 milyon varil/gün olması beklenen üretimin Aralık 2020'de 12.8 milyon varil/güne ineceğini öngördü.

10 şirketten binlerce personeline evden çalışma izni
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2019 yılı aralık ayının son haftasında Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 115 ülkesine yayılan koronavirüste enfekte olan kişi sayısı 120 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aşmış durumda.
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Ekonomik olarak da korkutucu etki oluşturacağı tahmin edilen virüse karşı dünya devleri ise harekete geçti.
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Kimi şirketler kritik bölgelerdeki üretim merkezlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatırken özellikle teknoloji şirketleri ise çalışanları arasında yayılma riskine karşı bir bir 'homeofis' çalışma sistemine geçiyor.
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Aralarında Twitter, Google ve Apple gibi devlerin yer aldığı çok sayıda şirket on binlerce çalışanına ‘işe gelmeyin, evden çalışın’ diye mesaj atıyor.
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Koronavirüsün giderek yayılmasının ardından teknoloji devi Apple çalışanlarına evden çalışmalarını önerdi.
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Apple CEO'su Tim Cook imzalı bildiride şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerinde çalışanların iş yerlerine gitme zorunluluğu olmadığının altı çizildi.
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Sosyal medya devi Twitter da 5 bin çalışanının tamamına evden çalışın çağrısında bulundu.
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Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofislerde ise isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlarına ise home ofis çalışma alternatifini açık tutuyor.
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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon da koronavirüs kaynaklı işlerini farklı bir noktadan yürütebilecek çalışanlarına evden çalışmaları yönünde talimat verdi.
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Yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında şirketin Seattle’daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapmaya başladı.
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Virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla Washington eyaletindeki tüm çalışanlarına 'evden çalışın' notu gönderen internet devi Google virüsün yayılmasının ardından bu notunu Kuzey Amerika'daki bütün çalışanlarına göndererek 10 Nisan'a kadar home ofis sistemine geçildiğini duyurdu.
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Şirket sözcüsü Avrupa'da da evden çalışmanın desteklendiğini açıkladı.
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ABD’li teknoloji devi Microsoft’un iki çalışanına yeni tip corona virüsü COVID-19 teşhisi konmasının ardından şirket, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bazı ofislerindekiçalışanlarınn evden çalışmasını istedi.
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Teşhis koyulan çalışanlardan birinin, Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığını ve bazı çalışanla yakın temasta bulunduğu da kaydedildi.
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Virüsün her geçen gün farklı bir bölgeye sıçrayarak yayılmasının ardından harekete geçen Facebook ise bu süreçte ABD Seattle'da bulunan ofislerinden birini kapattı.
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Şirketin Seattle merkezli 5 bin çalışanı 31 Mart’a kadar evden çalışacak.
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Popüler oyun Destiny 2’yi yapan Bungie; Washington’daki ofisi çalışanlarından evden çalışmalarını isterken ​Nintendo ise Washington ve California’daki Nintendo of America personelinin evden çalışmasına izin veriyor.
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Söz konusu şirketler çalışanlarının uzaktan oyun geliştirmeye devam etmesini sağlamak için altyapı da sunmuş durumda.
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Ev sahipleri ve ev kiralamak isteyenleri bir araya getiren web uygulaması AirBnb de beli bölgedeki çalışanları için evden çalışma uygulamasını devreye aldı.
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Şirketten yapılan açıklamada Bay Area çalışanlarına önümüzdeki iki hafta boyunca evden çalışmaları belirtildi.
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Dünyanın dört bir yanındaki bankalar da koronavirüsün yayılması sonucu seyahat engelleri ve çalışanların karantinaya alınması gibi durumlarda faaliyetlerini sürdürebilmenin yollarını arıyor.
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Söz konusu bankalardan ABD'li J.P. Morgan ise bunu pratiğe dökmüş durumda. Koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı acil durum planını test eden banka ABD’deki yüzlerce çalışanından, yerel ofislerin kapatılması durumuna karşı evden çalışmalarını istedi.
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NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi pazar günü, bir sonraki duyuruya kadar çalışanlarının evden çalışacağını açıkladı.
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Duyuru, çalışanlardan birinin Kovid-19 taşıdığının onaylanmasının ardından geldi. Söz konusu çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, evden çalışacak ekipmanı olmayan ya da laboratuvar ve teknik ekipman gerektiren diğer noktalarda çalışan personelin ne yapacağına dair bilgilendirileceği belirtildi.
10 şirketten binlerce personeline evden çalışma izni
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında can kaybı ve enfekte olan kişi sayısının artması üzerine şirketler de harekete geçti. Binlerce personele evden çalışmaları yönünde mesaj atılıyor...


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