Ekonomi Brent petrolün varil fiyatında düşüş
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Piyasalardaki fiyatlamaların odağında olan Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Brent petrolün varil fiyatında düşüş
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Brent petrolün varili, Rusya-Ukrayna savaşının ilk başladığı geçtiğimiz yıl şubat ayında çıktığı zirveden aşağıya düşmesine rağmen dalgalanmaya devam ediyor.

Dün 84,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,03 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalarak 83,60 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 78,11 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,11 dolardan alıcı buldu.

Çin'de artan koronavirüs vakalarının etkisi

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan koronavirüs vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişeleri etkili oldu.

Pekin yönetimi, geçen ayın başında tedbirlerin kaldırılmasının ardından vaka sayılarını açıklamayı bırakırken ülkedeki çok sayıda büyükşehir ve eyalette sağlık yetkilileri nüfusun büyük bölümünün halihazırda enfekte olduğunu bildiriyor.

İnternete sızan bir hükümet belgesi ise 1-20 Aralık'ta başkent Pekin ile Guangcou ve Şanghay gibi büyükşehirlerdeki yayılmanın 248 milyon yeni enfeksiyona yol açtığına işaret edildi.

Uzmanlar salgının artmasından yana endişeli

Uzmanlar, kitlesel yayılmanın böyle devam etmesi halinde kış aylarında ülkedeki 1,4 milyar nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağını öngörüyor.

Çin bugüne dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya bulunurken, bu durumun ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD'den gelen enflasyon rakamı petrol fiyatındaki düşüşü baskıladı

Öte yandan, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

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