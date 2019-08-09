Ekonomi Brent petrolün varili 57,42 dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 57,42 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 57,42 dolardan işlem görüyor. Çin ile ABD arasında ticarette yaşanan süreç ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini baskılıyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 57,42 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 57,42 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,42 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün dün 58,03 dolara kadar çıkan varil fiyatı, günü 57,82 dolardan tamamladı, bugün ise saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 57,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,54 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan, hafta ortasında, petrol piyasasını dengelemek için petrol ihracatını ağustos ve eylülde günlük 7 milyon varilin altında tutmayı hedeflediğini açıklamıştı. Dün ise Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticilerinin fiyatları yükseltmek için bir araya gelebileceği haberleri, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemişti.

Öte yandan, Çin ile ABD arasında ticarette yaşanan süreç ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 57,51 ile 58,25 dolar aralığının direnç, 57,01 ile 56,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Türk şirket İngiliz devine talip oldu
EKONOMİ
Türk şirket İngiliz devine talip oldu

TL'de bayram havası
EKONOMİ
TL'de bayram havası

Çifte indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları
EKONOMİ
Çifte indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları
Kamu işçilerine yeni zam teklifi

Kamu işçilerine yeni zam teklifi

​2020 zam teklifi ocak ve temmuzda yüzde 3 oldu.
İade hakkınız var

İade hakkınız var

​Kazaya karışan araç sahipleri dikkat!
Bayramda ücretsiz

Bayramda ücretsiz

​Kurban kesim alanlarına da sefer düzenlenecek.
Yine otobüs yandı

Yine otobüs yandı

Otobüsteki 44 yolcu son anda kurtarıldı.
Kulağından çıktı

Kulağından çıktı

Gerçek doktora gittiğinde ortaya çıktı.
Kadroya alındı

Kadroya alındı

​Fatih Terim'den sürpriz 'Diagne' kararı.

Sudan'da<br>İhvan'a çağrı

Sudan'da
İhvan'a çağrı

Sudan'ın darbecileri Sisi ile Kahire'de anlaşmıştı.

Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Haziran<br>ayında fazla verdi

Haziran
ayında fazla verdi

​12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.
Türkiye'den yönetilecek

Türkiye'den yönetilecek

'Müşterek Harekat Merkezi' için mutabakata varıldı.
Hastalıklar artıracak

Hastalıklar artıracak

Türkiye 2023'ten sonra su fakiri olacak.
Bugün<br>hesaba yatıyor

Bugün
hesaba yatıyor

12 milyonu aşkın emekli yararlanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.