Brent petrolün varili 58,12 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,61 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 58,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,51 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Çin ile ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını söylemesiyle gerileyen uluslararası petrol fiyatları, iki ülke arasındaki ticari gerginliğin petrol talebini azaltabileceği endişesiyle düşmeye devam ediyor.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret anlaşmazlığıyla uluslararası piyasalarda oluşan mevcut tablonun, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi kararının petrol fiyatları üzerindeki etkisini azalttığını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 58,44 ile 58,56 dolar aralığının direnç, 58,20 ile 58,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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