Brent petrolün varili 59,42 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,42 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,31 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,08 düşerek 59,42 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,24 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun üretim artışını hızlandırma kararı almasının ardından aşağı yönlü hareket gösterdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, hafta sonu yaptığı toplantıda haziran itibarıyla günlük üretimi 411 bin varil artırma kararı aldı.

Açıklanan artış, OPEC+ tarafından daha önce öngörülen miktarın yaklaşık üç katı oldu. Başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere kilit üyeler üretimlerini artıracak.

Uzmanlara göre, bu adım, gelecek aylarda petrol arzının ciddi biçimde artacağına işaret ederken, fiyatları düşürme potansiyeline sahip ve Orta Doğu'daki olası arz kesintilerini dengeleyebilir.

Aynı zamanda, Barclays, OPEC+'ya yönelik temel beklentisini güncelledi. Banka, grubun gönüllü üretim kesintilerini planlanandan daha hızlı şekilde aşamalı olarak sona erdireceğini öngörüyor.

İlk plana göre 18 ay sürecek bu geçişin artık 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu revizyon, OPEC+'nın son dönemdeki agresif üretim artışlarına paralel olarak, arzın daha da genişleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran destekli Husilerin İsrail ana havalimanı yakınlarına füze atmasının ardından Tahran'a misilleme sözü verdi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise, ABD ya da İsrail'in saldırması durumunda karşılık vereceklerini duyurdu.

Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni adımlar atacağı yönündeki tehditlerine rağmen, OPEC+'nın üretim artışı kararı Orta Doğu'daki artan tansiyona dair endişeleri büyük ölçüde bastırdı.

Brent petrolde teknik olarak 70,88 doların direnç, 59,75 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​​​​







