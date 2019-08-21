Ekonomi Brent petrolün varili 60,37 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 60,37 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 60,37 dolardan işlem görüyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatları 60 dolar sınırında yatay seyir izliyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 60,37 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 60,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,33 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,11 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 60,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,38 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatları 60 dolar sınırında yatay seyir izliyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,49 ile 60,63 dolar aralığının direnç, 60,21 ile 60,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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