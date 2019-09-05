Ekonomi Brent petrolün varili 60,90 dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 60,90 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 60,90 dolardan işlem görüyor. Ayrıca Çin ve ABD arasında gelecek günlerde ülkeler arası ticari faaliyetlerin görüşüleceği yüksek düzeyli bir toplantı yapılacağının açıklanması, Brent petrolün varil fiyatının 61 doların üzerine çıkmasıyla destekledi.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 60,90 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 60,90 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 60,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,97 dolardan alıcı buldu.

Çin’in hizmet sektörünün ağustosta son üç ayın en hızlı büyümesini kaydetmesiyle dün akşam petrol fiyatları yükselişe geçti. Temmuz ayında 51,6 seviyesinde bulunan Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ağustosta 52,1'e ulaştı.

  • Ayrıca Çin ve ABD arasında gelecek günlerde ülkeler arası ticari faaliyetlerin görüşüleceği yüksek düzeyli bir toplantı yapılacağının açıklanması, Brent petrolün varil fiyatının 61 doların üzerine çıkmasıyla destekledi.

Öte yandan piyasalarda bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı ham petrol stok verileri izlenecek.

  • Dün, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkedeki stokların geçen hafta 401 bin artarak 429,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil düşmesi yönündeydi. Beklenenin aksine stoklarda artış olması petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Brent petrolde teknik olarak 61,06 ile 61,89 dolar aralığının direnç, 60,40 ile 59,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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