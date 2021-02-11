Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı düşüşe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 61,10 dolar

Brent petrolün varil fiyatı düşüşe geçti

Salgında mutasyon riski ve alınan tedbirlerin bölgesel olarak uzatılabileceği haberleri ile düşüşe geçen Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,10 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün 61,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 61,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmalarının, ekonomi ve petrol talebinde toparlanma beklentilerinin gerisinde kaldığı algısıyla gerileme gösterdi.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgında mutasyon riski ve alınan tedbirlerin bölgesel olarak uzatılabileceği haberleri de talebin kısa vadede zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü destekledi.

  • Almanya'da dün Kovid-19 ile mücadele kapsamında 14 Şubat'a kadar geçerli olan tedbirlerin uygulanma süresi, 7 Mart'a kadar uzatıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasının durumuna ilişkin dün yaptığı değerlendirmede, "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından halen çok uzağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine azalma yaşanması ise ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirerek fiyatların düşüşünü belirli ölçüde engelledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 600 bin varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 340 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 61,11 ile 61,25 dolar aralığının direnç, 60,97 ile 60,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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