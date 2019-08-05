Ekonomi Brent petrolün varili 61,18 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 61,18 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 61,18 dolardan işlem görüyor. ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik petrol fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Haber Merkezi AA
Ticaret savaşı petrol fiyatları üzerinde de etkili oluyor.
Ticaret savaşı petrol fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 63,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,48 dolardan tamamladı. Haftanın ilk gününde Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 61,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,94 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik petrol fiyatları üzerinde de etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump perşembe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mallara 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını belirtmişti. Bunun üzerinde cuma günü Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız." açıklamasını yaptı.

İki ülke arasındaki ticaret savaşı, haftanın ilk gününde de devam etti. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybı sürerken Çin hükümetine bağlı şirketlerin ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmaları istendi.

Yuan dolar karşısında 11 yılın en düşük düzeyine geriledi
EKONOMİ
Yuan dolar karşısında 11 yılın en düşük düzeyine geriledi

Brent petrolde teknik olarak 61,29 ile 61,33 dolar aralığının direnç, 60,94 ile 61,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Yargıtay kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı
EKONOMİ
Yargıtay kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı

Taşıt kredileri 1,5’in altına inmeli
EKONOMİ
Taşıt kredileri 1,5’in altına inmeli

Giyim ve ayakkabıya 1,5 milyar $ harcadılar
EKONOMİ
Giyim ve ayakkabıya 1,5 milyar $ harcadılar
AB mahkeme gibi hareket edemez

AB mahkeme gibi hareket edemez

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.
Havayı kapatsalarkaradan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye hava sahasını kapatırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Döviz hamlesi

Döviz hamlesi

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı.
Keşmir'de kriz

Keşmir'de kriz

Siyasetçiler ev hapsinde, toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, internet kesildi.
İsrail askerlerini kanser etti

İsrail askerlerini kanser etti

​Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askere teşhis konuldu.
Saat 10.00'da başladı

Saat 10.00'da başladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Enflasyon<br>rakamları açıklandı

Enflasyon
rakamları açıklandı

Temmuz'da TÜFE yüzde 1.36 arttı, yıllık 16.65 oldu.

Yargıtay'dan<br>önemli karar

Yargıtay'dan
önemli karar

Hayatını kaybeden ev kadını asgari ücretli sayıldı.

Sudan'da <br>anlaşma sağlandı

Sudan'da
anlaşma sağlandı

Geçiş döneminin detayları belli oldu.
Birinci nakil sonuçları açıklandı

Birinci nakil sonuçları açıklandı

​LGS kapsamındaki birinci esas nakil sonuçları açıklandı.
Adım adım Fenerbahçe'ye

Adım adım Fenerbahçe'ye

​3 yıllık imzayı atması an meselesi...
Pencereyi kırıp yardım çığlığı attılar

Pencereyi kırıp yardım çığlığı attılar

​Otelde çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu.
Tosun Paşa <br>her an dönebilir

Tosun Paşa
her an dönebilir

Hocası "seni düşünmüyorum" dedi...
Kız kardeşini de öldürmüş

Kız kardeşini de öldürmüş

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.