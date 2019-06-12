Ekonomi Brent petrolün varili 61,50 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 61,50 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 61,50 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının düşüşünde dün açıklanan ABD haftalık ham petrol stok öngörüleri etkili oldu.

Haber Merkezi AA
Piyasalarda bugün EIA'nın açıklayacağı ABD petrol stok verileri bekleniyor.
Piyasalarda bugün EIA'nın açıklayacağı ABD petrol stok verileri bekleniyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,49 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 61,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde dün açıklanan ABD haftalık ham petrol stok öngörüleri etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil artarak 482,8 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 481 bin varil düşeceği yönündeydi.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından 2019 için küresel petrol talep artış tahminini günlük 160 bin düşürerek 1,22 milyon varile çektiğini duyurdu. EIA'nın bu öngörüsü de petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

Piyasalarda bugün EIA'nın açıklayacağı ABD petrol stok verileri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,42 ile 61,59 dolar aralığının direnç, 61,08 ile 61,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Köprü cezaları iptal oldu
EKONOMİ
Köprü cezaları iptal oldu

Faiz kararı öncesi dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Faiz kararı öncesi dolar güne nasıl başladı?

Taksi plakalarına 400 bin TL'lik doping
EKONOMİ
Taksi plakalarına 400 bin TL'lik doping
Yeni askerlik düzenlemesi toplantısı

Yeni askerlik düzenlemesi toplantısı

​AK Parti bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak.
S-400ler DoğuAkdenize çevrilebilir

S-400'ler Doğu
Akdeniz'e çevrilebilir

NATO ve ABD'nin 'şımarttığı' Rumlara S-400'lü yanıt masada.
Anlaşmayı ifşa etti

Anlaşmayı ifşa etti

Trump, ​Meksika ile göç anlaşması taslağını elinde salladı.
İnternetten gören<br>oraya koşuyor

İnternetten gören
oraya koşuyor

Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha.
Tunceli'den<br> acı haber

Tunceli'den
acı haber

​Çıkan çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu.
15 günde<br>400 bin TL arttı

15 günde
400 bin TL arttı

​Peş peşe gelen haberler ile yükselişe geçti.
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.

Cezalar iptal oldu

Cezalar iptal oldu

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
Kabul edemeyiz

Kabul edemeyiz

​Bakan Gül'den ABD'de iade sürecine sert tepki.
Getirene<br>15 bin TL indirim

Getirene
15 bin TL indirim

Hurda araç ​indiriminde üst limit yükseltildi.
Tüm yurdu<br> etkileyecek

Tüm yurdu
etkileyecek

​Meteoroloji'den yeni rapor bakmadan çıkmayın.
İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Küçükkaya canlı <br>yayında yalanladı

Küçükkaya canlı
yayında yalanladı

Yıldırım'ın soruları önceden istediğini iddia etti.
ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

PKK, Arap aşiretlerine şirin görünmeye çalışıyor.
ABD<br> tahvilinden kaçış

ABD
tahvilinden kaçış

Türkiye, tamamına yakın kısmını elinden çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.