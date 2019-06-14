Ekonomi Brent petrolün varili 61,89 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 61,89 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 61,89 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün küresel petrol talebinin düşeceği yönündeki tahminine rağmen, fiyatların bölgedeki tansiyon dolayısıyla yükselişini sürdürdüğünü kaydediyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrol Umman saldırısıyla yükselişe geçti.
Brent petrol Umman saldırısıyla yükselişe geçti.

Küresel piyasalarda dün 62,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,67 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 61,89 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,35 dolardan alıcı buldu.

  • Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan iki tankerle birlikte artan jeopolitik gerilim fiyatlara yükseliş olarak yansıdı.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün küresel petrol talebinin düşeceği yönündeki tahminine rağmen, fiyatların bölgedeki tansiyon dolayısıyla yükselişini sürdürdüğünü kaydediyor.

Piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklayacağı aylık petrol üretim verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 61,85 ile 62,19 dolar aralığının direnç, 61,44 ile 61,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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