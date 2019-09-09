Ekonomi Brent petrolün varili 62,20 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 62,20 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 62,20 dolardan işlem görüyor. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında son 10 haftada 9 kere düşüş görüldüğüne dikkati çeken uzmanlar, bu durumun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 62,20 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 62,20 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,20 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 61,88 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,54 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 62,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,20 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında son 10 haftada 9 kere düşüş görüldüğüne dikkati çeken uzmanlar, bu durumun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 62,26 ile 62,32 dolar aralığının direnç, 62,04 ile 61,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

THY'nin seferleri ihracatı da uçuruyor
EKONOMİ
THY'nin seferleri ihracatı da uçuruyor

Bisiklette yerli batarya dönemi
EKONOMİ
Bisiklette yerli batarya dönemi

Yatırımda Çin değil Türkiye
EKONOMİ
Yatırımda Çin değil Türkiye
Penşir Aslanı: Şah Mesud

Penşir Aslanı: Şah Mesud

Direniş ahlaki ile tanınan büyük Afgan komutan.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.
Evlat çığlığıgiderek büyüyor!

Evlat çığlığı
giderek büyüyor!

​HDP önündeki eyleme 2 aile daha katıldı.
2'si çocuk <br>5 kişiye mezar oldu

2'si çocuk
5 kişiye mezar oldu

​5 metrelik menfez duvarına çarpan araçta katliam.
28 Şubat<br>karabasan gibiydi

28 Şubat
karabasan gibiydi
35'ten 28'e düşürüldü

35'ten 28'e düşürüldü

​Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni yapılanma.
Okul zamanı

Okul zamanı

​18 milyon öğrenci için ders zili çaldı.
İstanbul'da<br>yoğunluk artıyor

İstanbul'da
yoğunluk artıyor

​Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafikte.

Hakkari'den<br> acı haber

Hakkari'den
acı haber

Teröristlerin yola döşediği EYP ile ağır yaralanmıştı.

'Önce oğlunu sonra seni öldürürüz'

'Önce oğlunu sonra seni öldürürüz'

HDP'liler evlat nöbetindeki aileleri ölümle tehdit ediyor.
Burkina Faso'da terör saldırısı

Burkina Faso'da terör saldırısı

​Teröristlerce düzenlenen 3 saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
Süleyman Şah<br>yerine konulacak

Süleyman Şah
yerine konulacak

Devlet Bahçeli: Bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır.
PKK yakmış

PKK yakmış

Ormanları kundaklayan terör örgütü PKK, iş yeri ve fabrika yangınlarını da üstlendi.
Malezya<br>imamı tutuklandı

Malezya
imamı tutuklandı

​MİT'in başarılı operasyonuyla yakalanan FETÖ imamı Komiş cezaevine konuldu.
ABD'ye<br>müdahale çağrısı

ABD'ye
müdahale çağrısı

Hong Kong'lu protestocular, Trump'a 'Hong Kong'u özgürleştir' çağrısında bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.